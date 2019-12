Una periodista acosada por Jorge Pizarro reveló todos los detalles en Twitter

Tras conocerse la denuncia contra Jorge Pizarro, periodista de El Nueve, por "maltratar, denigrar y humillar", a sus compañeros el canal avanzó sobre la causa y decidió despedirlo.





El periodista negó todas las acusaciones pero eso no importó porque desde la emisora le creyeron a las víctimas. Así lo explicó Diego Toni, gerente de contenidos del canal, "hoy cambiaron los tiempos, nosotros no podemos acompañar esos tratos".





Anabel Pomar, comunicadora y productora que trabajó en el noticiero de ese canal, contó en las redes su experiencia trabajando con Pizarro. Anabel resaltó el machismo, maltrato y el acoso que sufría por parte del periodista que aseguró que se lo permitían porque era el "movilero estrella".





"Hace poco volvía a recordar estas situaciones de violencia. Cómo olvidarlas? Hoy que Jorge Pizarro desmiente la acusación de misoginia y maltrato que motivó su despido siento que debo contarlas acá. #SeVanACaer Gracias a quienes denunciaron y a quienes les creyeron. Todo llega", comenzó escribiendo Anabel.









"Un día yo hablaba por teléfono con mi mamá. Jorge Pizarro me sacó el teléfono y le dijo ´Hola suegra. En cualquier momento a su hija le hago un pibe´. Era el movilero estrella del noticiero. Siempre que hacía estás cosas había algún jefe cerca. O compañerxs. Todxs se reían", sumó.





"Hace más de 20 años trabajé en un noticiero. Mi primer empleo en TV. Jorge Pizarro junto al que era mi jefe me llamaba desde la otra punta de la redacción. Decía "vení piba" pero no quería "nada". Me decía "ya te vi las tetas, ahora volvé a tu lugar así te miro el culo". #SeVanACaer", concluyó.