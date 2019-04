"Una mujer de verdad", el video que causó el repudio de varios famosos

El video que habla sobre "Una mujer de Verdad" ha generado el repudio de miles de usuarios de Twitter. Grabado por Nicolás Andreoli y Male Oriolo hace más de un año, una cuenta decidió compartirlo en la red social del pajarito y los comentarios en contra de los protagonistas no dejan de reproducirse.





El video comienza con Oriolo cantando una versión diferente de una de las canciones emblema del empoderamiento femenino: "Ella". El original de la canción de Bebe indicaba: "Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo".

Embed Alguien me explica quien es o que es esto??? https://t.co/8jR77v8foy — JORGE RIAL (@rialjorge) 11 de abril de 2019



Tras la introducción musical, Andreoli mira hacia la cámara y afirma: "Hay que tener mucho coraje para estar con una mujer de verdad. No cualquiera se anima a desnudar a la bondad. Una mujer de verdad es ilógica, no entiende nada de la ley de gravedad. Camina siempre entre la fantasía y la realidad. Una mujer de verdad es amante de la libertad. No se puede atar sin despertar su tempestad. Una mujer de verdad puede completarte, pero nunca va a ser tu mitad. No es nunca una princesa, es mucho mejor. Es la puta felicidad".





"Una mujer de verdad te estampa un sopapo apenas abrís la boca, flaco", es tan solo uno de los primeros tweets que salieron a responder con gran enojo. Entre vergüenza ajena y rechazos varios, el video siguió sumando comentarios. "Cerrá la boca flaco", e incluso "Una mujer de verdad te parte la guitarra en la cabeza". Andreoli no habló sobre el video pero en las últimas horas se pudo leer en su cuenta de Twitter: "Valés, aunque digan lo contrario. No sos lo que te dicen, sos lo que hacés".

Embed Alguien que pare a este tipo me parece peligrosisimo y ella también https://t.co/pdX7WR4Rcj — malena pichot (@malepichot) 11 de abril de 2019