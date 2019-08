Una modelo y actriz anunció su primer embarazo: "Durante 4 meses escondí mi panza"

Luego explicó por qué se lo guardó durante un tiempo: "Fue un proceso muy físico y particular como cada embarazo, ú n i c o ! Sentí vivir ese proceso hacia adentro, como si algo tuviera en cierta medida que guardarse, protegerse, “gestarse”...Hoy me gustaría compartir esta maravillosa experiencia que está siendo el viaje de la maternidad y lo que simboliza, menos idealizada y más real! con todo lo que eso implica... romper con moldes, patrones, sobre todo “ideales”".





"Bueno, ya salí del modo cangrejo che! Me siento empoderada, fuerte, decidida, llena de vida y amor. Ahora sí, bebite los saluda! ???????? Gracias @martinbustamante por acompañarme en esta gran experiencia de ser padres. ♥️ Gracias por tanto amor!", finalizó.