Una más: Virginia Gallardo se sumó a las denuncias en la Justicia contra Lotocki

Aníbal Lotocki rompió el silencio después de mucho tiempo y con un video se refirió a las denuncias de su ex pacientes Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

"La idea es que ustedes puedan entender qué es verdad desde el punto de vista científico y desde el punto de vista judicial", comenzó el cuestionado cirujano.

"El tan cuestionado metacrilato consta con la debida autorización del ANMAT que es la entidad sanitaria en Argentina que aprueba los medicamentos en Argentina y consta esta resolución aprobatoria de estos material en expedientes judiciales. No habla de cantidades, sí de los planos de aplicación. Está indicado para las zonas que hemos aplicado", fundamentó. anibal lotocki 1.jpg



"En cuanto a la denuncias de las pacientes Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi, que refieren tener enfermedades productos de nuestras cirugías, quiero decir que todas las pericias realizadas por los peritos oficiales de la Corte Suprema han concluido categóricamente que no tienen relación sus enfermedades con los procedimientos que yo les realicé y esto es irrefutable, está en todas las pericias que se realizaron", aclaró Lotocki.

"Esto es fundamental que se aclare y que la gente sepa. Esto no es un invento de mi autoría, está en las pericias, se puede corroborar y hemos iniciado las demandas en la Justicia", enfatizó.





Embed



Hace unos años, Virginia Gallardo contó en público que se había operado la cola en la clínica de Lotocki y dio detalles: "Hoy tengo dolores musculares. Yo trabajo con el cuerpo y uno sabe diferenciar entre un dolor muscular y esto. Ahora estoy con un médico, que es Diego Lowenstein, que me hace todos los años un control anual y todos los laboratorio me dan bien. Pero el producto es algo que no se puede sacar... Hoy lo estético pasa a un segundo plano, lo que me importa es la salud", dijo, para luego manifestar su enojo por el lento accionar de la Justicia: "Hace mucho que no hablo al respecto porque siento que es en vano. Siempre pasa lo mismo y nada cambia. Si bien la Justicia ha avanzado un poco, él sigue operando. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Qué esperan? ¿Que aparezcamos muertas? Silvina es uno de los mil casos que hay... Si la Justicia no dictamina algo. Él dice 'ves que están mintiendo'", comentaba ella en marzo de 2017 en "Los Ángeles de la mañana".

Embed







"Yo me operé ocho años atrás y me pasé horas, días, meses y años haciéndome estudios. Hubo médicos que no me querían atender, médicos que no se hacen responsables porque no saben lo que tenés en el cuerpo... El año pasado, después de ocho años, tuve la oportunidad de preguntarle por primera vez en la cara qué era lo que él me inyectaba cuando yo iba llorando al consultorio, desesperada de los dolores que tenía. Y él me dijo 'analgésicos'. Yo no podía levantar la pierna a noventa grados. Era en la época del Bailando. ¿Vos sabes lo que es para una persona que trabaja con el cuerpo pensar que no iba a bailar nunca más en mi vida? Pero lo tenía que hacer, vivo de eso. No era una opción para mí", amplió.





Lo cierto es que según los datos que maneja en exclusiva este medio, Gallardo decidió ir a la Justicia por este tema y accionar contra el polémico cirujano al igual que ya lo hicieron Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Silvina Luna.





La integrante de "Polémica en el bar", América, tendría dolores en su cuerpo y por eso decidió accionar contra Lotocki. Este medio intentó comunicarse con Virginia durante el día de hoy pero ella prefirió por el silencio sobre este tema.