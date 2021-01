Una joya podría confirmar el compromiso de Dakota Johnson y Chris Martin

Incluso recientemente se pudo captar a la actriz con un nuevo accesorio y ubicado en un lugar muy especial. El sitio Page Six tuvo la oportunidad de captar a Dakota en su auto luciendo una enorme esmeralda en “ese” dedo y se suma al detalle de que la actriz no estaba usando ningún otro anillo en la mano. Aunque no era un diamante, que tradicionalmente es la piedra elegida para el anuncio, ya son muchas las famosas que se suman a una nueva onda de otras opciones, que han incluido rubies y perlas entre los más elegidos.