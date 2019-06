Una famosa pareja de actores puso un pausa su relación

Así como anunciaron a los cuatro vientos el arranque del romance decidieron, de la misma manera, contar que le pusieron un punto final a la relación. Desde sus cuentas de Instagram Gastón Soffritti y Stefi Roitman publicaron el mismo comunicado junto a fotos de sus días juntos.





"Quizá nada de todo lo que vayan a leer de acá en adelante les importe. Pero estoy seguro que a algunos de ustedes les puede servir. La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos. Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados. El Amor, no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir", comienza el comunicado.





"Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio", dice la parte más dura.





Además, los actores hicieron especial hincapié en que terminaron por decisión mutua, en buenos términos y que existen terceros en discordia. "No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse. Hacen falta huevos y ovarios de los buenos para soltarse la mano cuando no todo está mal. Creemos que es momento de crecer, de dar un paso más, y, en este caso, no nos toca darlo juntos. Hoy decidimos priorizar nuestras carreras y nuestras ganas de crecer como seres individuales. Nuestro amor está intacto porque es del sano y lo sano a la larga hace bien. Seguramente de acá en adelante nos vean juntos en muchos lugares, pero como otra cosa, sin rótulos, manteniendo el mismo amor que tuvimos y tendremos siempre".