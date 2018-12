Una famosa cantante internacional busca trabajo en fiestas privadas

El equipo de la cantante de 48 años fue visto buscando fiestas privadas en las que pueda actuar Carey. Recientemente estuvo enviando correos electrónicos a grupos empresariales anunciando que la estrella "está disponible para eventos corporativos y privados".



El mensaje destaca además que "Mariah Carey es la artista femenina con más ventas de todos los tiempos, con más de 200 millones de álbumes vendidos hasta la fecha y 18 sencillos de Billboard Hot 10, más que cualquier artista solista en la historia".



"El impacto continuo de Mariah ha trascendido la industria musical para dejar una huella indeleble en el mundo en general", subraya el mail, citado por el sitio Page Six.



Lo único que no está precisado en el mensaje, es el valor para tener a la cantante nacida en Huntington, Nueva York, en una fiesta privada.



Lo que está casi descartado, es que en cualquier fiesta de la que participe tendrá que interpretar su clásico "All I Want For Christmas Is You", tema que Carey compuso en tan solo 15 minutos y que desde su lanzamiento a fines de 1994 se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia. Se calcula que recaudó más de 60 millones de dólares y que su video fue reproducido en YouTube unas 500 millones de veces.



La semana pasada la cantante ganadora de cinco premios Grammy fue vista de vacaciones en Aspen, Colorado, con su novio Bryan Tanaka, y sus gemelos, Monroe y Marroquí.



Mariah Carey tiene previsto actuar en la víspera de Año Nuevo en la isla de St. Barths, tras su fallida aparición de hace dos años en Times Square, Nueva York.



De acuerdo a la prensa, Carey iniciará su gira "Caution" el 27 de febrero de 2019. El 25 de marzo actuará en el famoso Radio City Music Hall de Nueva York.





Fuente: infobae