Una famosa actriz es señalada como ladrona: ¿robó carísimas joyas?

Según documentos judiciales dados a conocer, la joyería Kat Florence Design acusa a Parker de no haber devuelto las piezas tras los dos meses acordados. En total, están valoradas en casi 150 mil dólares.

La actriz protagonista de "Sex and the city" lució las joyas en una sesión de fotos publicitaria para la empresa y después pidió que le prestaran a título personal varias de las piezas, que devolvería en el plazo mencionado.De la otra parte, la versión es diferente: el abogado de la actriz, Ira Schreck, dijo que las acusaciones son "totalmente falsas". Parker tenía un "contrato" con la joyería, que le pidió "que se quedara las joyas y las llevara en alfombras rojas y otros eventos cuando fuera apropiado".Schreck, que califica a su clienta de "honesta", aseguró que Parker ha insistido a la joyería "desde que injustamente dejaron de pagarle para que devolviera las piezas, pero Kat Florence no parecía terriblemente interesada en recuperarlas".Es que hay una historia pasada: el último abril, la joyería ya denunció a la actriz por el supuesto fracaso de su línea colaborativa de joyas, incluyendo la promoción -un negocio de 7,5 millones de dólares-, tras lo cual ella respondió con otra demanda, acusando a la firma de no pagarle pese a que ella cumplió sus obligaciones.losandes