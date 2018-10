Una ex actriz porno tambié escrachó a Martín Ciccioli con chats hots

El periodista Martín Ciccioli sigue estando en el ojo de la tormenta. Después del escándalo con las acusaciones de acoso que le endilgó la vedette y bailarina Nieves Jaller (mostrando chats y videos), ahora se sumó un nuevo testimonio en ese sentido.

La ex actriz porno Marina Trebol reveló que ella también había recibido mensajes subidos de tono de parte del periodista y conductor radial, a través de sus cuentas en redes sociales.

"Cuando Ciccioli me escribió me dijo que era fanático mío. Que le encantaba lo que yo hacía, teniendo en claro que era un trabajo que yo hacía antes y no ahora... porque él me dijo: 'Yo sé que ahora estás en otra'. Así empezó la charla, diciéndome que veía mis películas. Me dijo que era buena en lo que hacía, pero yo no lo veía fuera de contexto. Él empezó a explayarse y a contarme sus fantasías cuando generó confianza", dijo la mujer en diálogo con el programa radial de Ulises Jaitt (el mismo ciclo que había destapado el tema con Jaller).

Trebol aseguró que esta confianza no era un ida y vuelta de videos. "Yo me reía de lo que me decía y mandaba porque es una persona que está súper expuesta. Me parecía vergonzoso y boludo. Yo guardo muchos chats de seguidores que me mandan sus fantasías, es algo que tengo muy guardado. Me parecía muy fuerte de parte de él porque es una persona expuesta y porque tiene familia".

martin cicioli (2).jpg

martin cicioli (3).jpg

Fuente: lavoz