Una actriz se confiesa: "Fui abusada desde..."

"Fui Abusada sexual y psicológicamente desde el día que puedo recordar hasta que cumplí 14... cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice".





Pero sus palabras no fueron solo para contar su traumática experiencia, sino para ayudar a otras víctimas.





"Algunas de nosotras no tenemos la suerte de salir vivas. Por favor, pongamos de pie por cada alma maltratada. #TimesUp". En Twitter, la actriz de Shake It Up escribió: "Nunca supe lo que era correcto mientras crecía... No sabía que la persona que se metía furtivamente en mi habitación por la noche era una mala persona".





Esta no es la primera vez que Thorne, de 20 años, menciona el abuso que sufrió, pero antes no había entrado en detalles. Solo había aclarado que Disney no tenía nada que ver con lo que le había pasado.





Tras su publicación en Instagram quiso agradecer a todos sus fans por las palabras de apoyo y a las personas que se atrevieron a compartir sus testimonios: "Por favor, manténganse fuertes".





Bella Thorne se suma al resto de las estrellas de Hollywood que quisieron sacar a la luz sus terribles experiencias en el ámbito de la violencia sexual, donde nombres como Kevin Spacey y Harvey Weinstein, fueron acusados de abusar sexualmente de diferentes actores y actrices.





Fuente: tn