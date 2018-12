Una actriz de "Dulce amor" apuntó contra Quique Estevanez

Ximena Rijel, actriz que formó parte del elenco de "Dulce amor" (2012), Telefe, denunció públicamente al productor de aquella ficción, Quique Estevanez, a través de su cuenta de Facebook.

Y amplió: "Cuando trabaje en "Dulce amor" haciendo de una ex novia de Sebastian Estevanez, habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estevanez y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba. Pero lo resumo en que después de estos episodios, no trabaje más. Después de eso todo me costo mucho más. Siempre tuve claro que no me engañaría a mi misma por obtener un trabajo". Y amplió:

"Ahora me parece bien que el tema Darthés, haya abierto la puerta y que abra el camino a otras cosas que pasan y de las que no se hablan. Si Darthés, tenía tanto poder como actor como para sacar a una actriz de una novela, ¿Por qué no hablan del productor de esa novela? De Enrique Estevanez, todos sabemos cómo se manejaba, qué le pedía a las actrices para darle un papel. Lo bueno de que se hable de estas cosas es que a algunos, se les terminó la impunidad", finalizó.