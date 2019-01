Un nuevo video compromete a Ari Paluch por acoso

Apareció un nuevo video que compromete a Ari Paluch en las imágenes donde se lo ve tocando la cola de la microfonista Ariana Charrúa, imágenes que publicó este medio en exclusiva hace algunos meses y generaron gran revuelo.

Ahora en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, mostraron otra cámara con el momento el que el periodista se retiraba del estudio y tocó levemente la cola de la microfonista.





Consultado por el mismo programa por estas imágenes, Paluch respondió: "No estaba al tanto de nada. Yo tengo claro lo que sucedió aquel día, pero no tengo nada para agregar. Todo lo que tenía que decir lo dije".

Y agregó: "Lo que uno hizo mal siempre hay que pedir disculpas, y lo que no hizo no hay que pedir nada. Yo nunca me voy a victimizar, hay injusticias y yo estoy corriendo lo que haga mal y ratificando lo que hago bien".