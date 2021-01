Un ex participante de Gran Hermano denunció que fue abusado

Y continuó: "Yo quería contarles que hace poquito quise volver a la televisión, volver a actuar, que es lo que a mi me gusta. Y buscando por Instagram encontré a la agencia 'Latinfluence', que representa a varios artistas y youtubers conocidos, como María Becerra, El Demente, Romina Malaspina y otros. Me comunique con ellos y hablé con José Levy, que es el que maneja la agencia. Me junté con él y me dijo propuestas interesantes que podía llegar hacer en televisión que me gustaron, pero a cambio de eso él me pidió tener relaciones con él".

"La verdad que fue horrible, una situación muy fea. No se la deseo a nadie, como me paso a mí le puede pasar a otros chicos. Así que tengan mucho cuidado con José Levy de 'Latinfluence'. A este señor lo voy a denunciar penalmente, esto no va a quedar así. Espero que se haga justicia y que ningún chico más pase por esta situación que es horrible", cerró.

El último escándalo que se conoció de Eloy Rivera ocurrió a comienzos del 2020 cuando intentó asesinar a su novia por un supuesto "delirio místico" que lo llevó a casi cometer el grave delito.

"Intenté asesinar a mi novia. Estuve preso en una cárcel mexicana. Terminé internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedió. Miren este trailer", confesó.