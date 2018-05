Un duro momento: Xuxa volvió a pedir por la salud de su mamá

La madre de Xuxa atraviesa momentos críticos en su estado de salud y la animadora infantil, nuevamente salió a pedir por su salud.

"Por favor... les pido quien tenga mucha fe, que recen por mi guerrera, mi Aldinha. Gracias y que Dios les dé el doble", escribió.

Más tarde, tras los miles de mensajes de apoyo, llegaron los agradecimientos: "Gracias por sus oraciones. Mi Aldinha está un poco mejor. Que Dios los proteja a todos".

Pero esta no es la primera vez que Xuxa pide por su madre quien sufre de Parkinson. El pasado enero, la reina de los bajitos dio detalles sobre la salud de su progenitora:

"Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros... hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció... hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo? Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida para verte sin dolor, hablando, abrazando... cantando Un Pequeño Grano de Arena".

¡Fuerza, Xuxa!