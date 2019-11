¡Un clásico de Pagani! Enfureció luego de perder un juego en Pasapalabra

Y ah√≠ fue cuando el periodista deportivo enloqueci√≥. ‚ÄúNo, no, no. No anda este. Ah, ahora anda. Yo lo dije primero, eh. No importa que vos lo hayas apretado antes. Ac√° estamos hablando de decencia‚ÄĚ.

Ante la sonrisa c√≥mplice de Schultz, Pagani presion√≥: ‚Äú¬ŅLo dije yo primero o no? Esta (se√Īalando al pulsador) es la parte complementaria‚ÄĚ. Siguiendo con la broma, el conductor de radio a√Īadi√≥: ‚ÄúLas reglas del juego dicen que primero hay que apretar y, despu√©s, cuando √©l (Iv√°n de Pineda) te da la orden, respond√©s‚ÄĚ.

Disconforme con el resultado del juego, el protagonista reforz√≥: ‚ÄúPero yo apret√© y no funcion√≥‚ÄĚ. Y Schultz replic√≥: ‚ÄúPorque estaba apretado el m√≠o‚ÄĚ.

Sin ganas de dar el brazo a torcer, el integrante de TyC Sports dispar√≥: ‚ÄúSe√Īor, gan√© yo sin ning√ļn tipo de dudas. Poneme el tape. Lo importante es qui√©n lo dijo primero. Lo apret√©, pero no me anduvo‚ÄĚ.