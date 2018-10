Un año después: Franco Masini habló del final del noviazgo con Cande Tinelli

Franco Masini habló del final de su relación con Candelaria Tinelli que se dio en diciembre del año pasado luego de siete meses de relación.

¿Qué está pasando entre Cande Tinelli y Franco Masini?



Consultado en cómo mide a la distancia su relación con la hija de Marcelo Tinelli, Masini reflexionó: "Cuando dos personas que están muy expuestas se juntan van a generar mayor exposición y todo lo que hagan va a repercutir en los medios".





El actor habló en el programa radial "Agarrate Catalina" y además de contar se lanza como cantante solista, dio más detalles sobre aquel final de romance.





"Creo que la clave es respetar la intimidad de uno y cuidar a la pareja, no creo que esa relación me haya jugado de forma negativa porque no tengo nada que ocultar. Quedamos con muy buena onda", explicó Franco.