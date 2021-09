Uma Thurman contó por primera vez que se hizo un aborto

El procedimiento se llevó a cabo en una clínica de Colonia, Alemania, y a pesar de que recibió el apoyo de su familia y de amigos, Thurman sintió mucho dolor y vergüenza. "Hay mucho dolor en esta historia. Es mi secreto más oscuro. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar donde crie a mis tres hijos, que son mi orgullo y alegría", precisó en referencia a Maya y Levon, fruto de su relación con Ethan Hawke, y Luna, la nena que tuvo con Arpad Busson.

"No me arrepiento del camino que recorrí. Aplaudo y apoyo a las mujeres que toman una decisión diferente. El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, uno que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que experimento. La elección de no quedarme con ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser", enfatizó.

Por último, explicó por qué quiso contar algo tan privado, a pesar de que puede generarle más problemas que cosas positivas. "Al revelar el vacío que esta decisión me provocó, espero que brille algo de luz, que llegue a las mujeres y nenas que puedan sentir una vergüenza de la que no pueden protegerse y que no tienen autoridad sobre ellas. Les puedo asegurar que nadie se encuentra en esa mesa a propósito", concluyó.

Fuente: NA