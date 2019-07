Ulises Jaitt confirmó que Natacha consumió dos veces cocaína antes de morir

Ulises Jaitt confirmó que su hermana Natacha consumió dos veces cocaína el día que murió, el 23 de febrero de 2019.





"Me hago cargo que ella consumió y lo tengo chequeado por las cámaras. Dos veces consumió, pero una persona no muere de sobredosis por consumir dos veces", contó el hermano de la fallecida mediática en el ciclo radial "Por si las moscas".

"El problema es cómo probar que alguien de los que estuvieron ahí le puso la cocaína en la bebida. Lo que le provocó la muerte, la falla multiorgánica, fue la combinación de lo que consumió y la ingesta de alcohol", fundamentó. ulises jaitt.jpg

Asimismo, aseguró que perdona a su hermana por haberle mentido sobre sus consumos: "Ella me dijo que ya no consumía y no era verdad, cayó en la tentación de la persona que le trajo la droga y yo por eso la perdono".





Y sobre cómo sigue su vida admitió: "Crío a mi sobrino de 13 años (Valentino, hijo de Natacha). Yo tengo una vida, tengo que seguir adelante, pero es algo que me rompe el alma todos los días. Ayer rompí en llanto con mi cuñado, todavía no puedo asimilarlo, todavía me afecta muchísimo".





Y sobre cómo era su hermana en el día a día, Ulises explicó: "Ella parecía que no tenía sensibilidad por su personalidad fuerte y las cosas que decía de mucha gente. Pero ella era muy sensible, y nadie se puso en el lugar de su familia, en mi lugar, en el lugar de sus hijos y muchos programas cubrieron la muerte de mi hermana con insensibilidad".