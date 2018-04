Ulises Bueno se desubicó con un pedido

"No consuman estupefacientes si les van a hacer mal, disfrútenlos, loco", pidió el cuartetero desde el escenario. "Quédense en un estado de éxtasis, pero no molesten a nadie. No le rompan los huevos a los demás, no sean manijas por comerse una pastilla, por pegarse un saque, por fumar un faso", continuó, en su pedido al público.





Su declaración llega unos días después de mostrar su descontento con el furor que provoca entre sus seguidores, el famoso precio de la fama: "Estoy harto de no poder salir a la calle; fui a comprar pintura y tuve que encerrarme en el auto", aseguró Ulises Bueno en un ciclo cordobés.

Fuente: ciudad