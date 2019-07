Ulises Bueno habló de sus adicciones

Ulises Bueno estuvo en "La peña de morfi" (Telefe) y confesó cuál es la razón por la que está alejado de los escenarios durante las últimas semanas. El cantante sostuvo: "Estoy en tratamiento para dejar las adicciones, el alcohol y la cocaína".





El hermano del Potro Rodrigo abrió su corazón e indicó que está buscando afianzar sus vínculos con su familia y principalmente con su hija de 10 años.





Bueno, además, agregó: "Desayunar con mi familia, con mi entorno. Tengo amigos que comparten mi tratamiento, mi hermano, mi vieja".





Y luego remarcó: "Están los amigos que se aterran y otros que te dicen vamos a remarla hasta donde sea. De esos amigos tengo". En esa misma entrevista, Bueno indicó que su hija "quiere que esté presente ante sus amiguitas".





Al hablar de esa ausencia agregó: "Me di cuenta que a ella le pasaba lo mismo que ami. No tenía a su papá y muchas nenas no le creían que yo era su papá. Nunca fui a la escuela".





En ese sentido, dijo: "Estoy en tratamiento 4 meses. Quiero volver de a poco, trabajando tranqui, dos shows por semana".