Ulises Bueno blanqueó el romance con Rocío Pardo

Hace unos días había confirmado que estaba en pareja pero no había precisado el nombre. “Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí. Estoy muy bien con mi salud y feliz, porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante”, expresó en una entrevista radial.

En 2017, Ulises rompió su historia de amor y convivencia en Córdoba con Melisa después de haber denunciado un robo en su casa.

Desde entonces no hizo pública ninguna historia de amor aunque muchos medios lo vincularon sentimentalmente con Mora Godoy.

Rocío, en tanto, es actriz, bailarina y directora. Lo conoció a Ulises en 2017 cuando ella trabajaba en "ShowMatch" y él hizo una participación especial.