Pampita hizo un tutorial para hacer barbijos caseros en casa

Luego de que el Gobierno recomendara el uso de barbijos para salir de las casas en medio de la cuarentena total y obligatoria que rige en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo, Pampita compartió con sus seguidores un totorial para poder hacer las protecciones en casa, con los elementos que se tienen a mano.

Según el video explicativo que compartió en su cuenta de Insatgram y que grabó con su hijo Beltrán, hacen falta solo tres cosas: una pedazo de tela de algodón cuadrado o un pañuelo, servilletas de papel o rollo de cocina y dos banditas elásticas.

“Es un barbijo casero que lo podes hacer en casa con cualquier pañuelo”, arranca diciendo en las historias y luego se ve como ella y su hijo, cada uno con sus materiales, estiran la tela sobre la mesa. “Así no contagiás a tus papás, ni a otras personas, ni a tus amigos”, explica el pequeño.

Luego, ambos doblan la parte inferior y la superior de la tela hacia el centro, agregan en el medio el papel absorbente y vuelven a doblar de la misma manera que lo hicieron antes, para luego enganchar las banditas elásticas en los laterales y doblarlos.

Una vez listos, ambos se colocan sus protecciones para mostrar cómo queda el trabajo terminado. “Una vez que llegás a casa, te lo sacás y lo vas a lavar con agua y jabón”, cierra Carolina Ardohain.

En las últimas horas el Gobierno recomendó la utilización de barbijos caseros para salir a la calle, para así evitar tener que comprar barbijos en las farmacias y se priorizan los reglamentarios para el personal de salud.

“Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda”, explica el instructivo que se encuentra en la página oficial del Ministerio de Salud.

El lunes por la mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió a la población que “no salga a la calle” para evitar contagios de coronavirus y sugirió que las personas que están contempladas entre las excepciones del aislamiento social “lo hagan, pero tapándose la boca” con cualquier tipo de dispositivo.

En algunos lugares como en Zárate y en La Rioja, las autoridades dispusieron la obligatoriedad del uso de barbijos o protecciones de tela para aquellos que por necesidad se vean obligados a salir a la vía pública. A partir del viernes dicha medida se implementará también en Jujuy.

El domingo Pampita fue una de las doce personas anfitrionas del especial Unidos por Argentina, que realizaron en conjunto los seis canales de aire con el objetivo de juntar dinero para colaborar con los sectores más vulnerables en medio de la pandemia.

“Una noche muy especial, emotiva y solidaria. Todos los canales trasmitiendo en simultáneo! momento de pensar en el otro y ayudar a los más necesitados en medio de esta pandemia. Gracias a ustedes que estuvieron en sus casas acompañando y colaborando. Gracias Cruz Roja por todo lo que hacen por nosotros", escribió la ex de Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram sobre el evento que condujo.

La ex jurado del Bailando había dejado de realizar su programa el 20 de marzo y se despidió de su público en medio de lágrimas: “Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más".

"No sé si el programa va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación -porque este programa es grabado- y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir ‘una semana más’, pero yo prefiero llegar hasta acá”, explicó.

