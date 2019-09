Tríos, violación y adicciones: las dolorosas memorias de Demi Moore

"No quería volver a vivir el momento de despertar y tratar de recordar qué había hecho la noche anterior. No quería más papelones. Quería estar presente, no anestesiada por el alcohol o acelerada por la cocaína, y me entregué por completo al proceso", agregó. "St. Elmo va a ser siempre la película que me cambió la vida. Si no hubiera ido a rehabilitación para hacerla, realmente me pregunto si todavía estaría viva".