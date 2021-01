Tres hijos de Maradona continuarán el juicio contra Claudia Villafañe

Ahora se supo que Mario Baudry, abogado quien representa los intereses de Dieguito Fernando, Jana Maradona y Diego Junior, ya hicieron la presentación en la Justicia de La Florida para que se siga investigando.

El abogado que estará a cargo de su representación es Eduardo Rodríguez quien también llevaba adelante la cuestión legal en representación de Maradona y que había sido contratado por Matías Morla.

Por supuesto, las otras herederas de Maradona, Dalma y Gianinna, siguen del lado de su mamá y no se presentaron en la Justicia de los Estados Unidos.

¿Por qué la demandó Maradona a Claudia Villafañe en Estados Unidos?

El caso Maradona contra Villafañe fue una causa judicial iniciada en 2015 siendo los involucrados Diego Maradona demandando a su exesposa Claudia Villafañe por presunto fraude, estafa y malversación de patrimonio.

En noviembre de 2015, se ratificaron siete reclamaciones por aproximadamente 300 objetos de valor, dinero en cuentas del Banco de la República Oriental del Uruguay, TD Bank, Banco Nación, más las irregularidades en propiedades en Miami y Buenos Aires.

El juicio se llevó a cabo en Estados Unidos y Argentina, aunque Maradona no tenía visa para ingresar a los Estados Unidos, donde tenía prohibido su ingreso. Villafañe alegó que el manejo de los bienes fue hecho luego de la disolución matrimonial y por lo tanto no pertenecía a la sociedad conyugal, y no darían lugar a reclamos.