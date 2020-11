El Trece prepara la vuelta de "Corte y Confección" con ¡famosos!

Apoco más de dos meses de haber finalizado, y cuando parecía que El Trece había sepultado el producto, confirman el regreso de Corte y Confección para el 2021. Andrea Politti volverá a estar al frente del ciclo producido por La Flia de Marcelo Tinelli, y ya tiene a su primera confirmada.

De acuerdo a información consignada por Primicias Ya, después tres exitosas temporadas desde enero del 2019 y una abrupta finalización el 21 de agosto, Corte y Confección resurgirá de sus cenizas cual Ave Fénix el próximo año por la pantalla de El Trece.

Pero no volverá en su formato inicial, sino que "El Cabezón" prepara una edición especial para su vuelta triunfal. Habiendo probado ya un formato, el reality que busca al mejor modista de Argentina, le sacará lo "amateur" para regresar con una versión celebrity.

El sitio reveló que los rumores de la vuelta ya nadaban por las aguas virtuales, hasta que llegó a oídos de Andrea Politti, quien no dudó en aceptar de inmediato. La actriz, de extensa trayectoria, y presentadora de televisión, de 56 años de edad, está feliz con la nueva oportunidad, pues el final fue inesperado y dejó un sabor amargo. Según se supo, ya se encargó de contactarse con una diseñadora para su nuevo look del 2021.

La vuelta avanza tan rápido que ya tienen su primera incorporación confirmada para el talent show: la diseñadora y activista por los derechos de los animales Paz Cornú, quien en abril había expresado su angustia ante el avance de la pandemia y el parate infernal en todos los rubros e industrias, incluida la suya.

Por otro lado, ya se están armando los equipos de producción y la lista del resto de los posibles convocados al programa que, según contaron, cada uno tendrá un asistente experimentado en el rubro.

El renovado Corte y Confección saldrá al aire desde el estudio mayor de La Corte. Aunque aún se desconoce si el programa se emitirá nuevamente en un formato diario. Si bien tampoco se conoce el horario que ocupará en la grilla, el regreso de Corte y Confección supone una de las apuestas del canal comandado por Adrián Suar para pelear por el rating.

De hecho, Verónica Lozano -quien se ha erigido como una de las guerreras del rating de Telefe, liderando generalmente la franja- se refirió a la vuelta del programa de El Trece durante una entrevista que tuvo con Rodrigo Lussich en América para El Show de los Escandalones.

Feliz con el presente de Cortá por la Lozano, la conductora dijo: “A mí la verdad que me encanta. Yo disfruto mucho del vivo. Y también me estreso como loca, porque además en los últimos tiempos no me dan paz: me ponen una competencia, me ponen otra competencia, me ponen otra competencia...”, señaló. "Mirá: como funciona Masterchef Celebrity, me ponen esto... Está bien, está bien”, lanzó filosa Verónica en referencia al ciclo de Politti.

"Igual, yo siempre soy muy respetuosa de mis adversarios y adversarias. De verdad lo digo. No es que voy así... Pero también digo: ‘¡Otra vez viene otra cosa!' Chau, que pase el que sigue, chicos. ¡Déjenme tranquila que soy una señora mayor!", explicó.

Fuente: exitoina