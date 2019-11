Tras su separación de Vicuña, la China Suárez publicó un video desde Miami

Desde el entorno de Vicuña aseguran que el chileno y la actriz se van a encontrar a fines de noviembre en el sur para celebrar el cumpleaños de él, que es el 29. Mientras tanto, La China no pierde el tiempo y continúa con sus publicaciones.





"La siesta no la negociamos", escribió. En el video se la ve en la cama mordiéndole el pie a Rufina. Pero eso no fue todo. La modelo también se animó a mostrar su look con una foto que le sacó su hija mayor. Como no podía ser de otra manera, todo esto alimenta la versión de que fue ella la que decidió poner un punto final a la relación con Benjamín.

(Fuente: TN)