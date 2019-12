Madre e hijo montaron una coreografía que divirtió a los más de seis millones de seguidores de la artista en Instagram. No obstante, más allá de la anecdótica y sensual grabación, la actriz también sumó un mensaje reflexivo dirigido a sus fanáticos.

No obstante, este miércoles le llovieron las críticas a la cantante por parte de los usuarios de dicha red social, quienes cuestionaron que se haya exibido en ropa interior adelante del pequeño Momo. Fiel a su estilo, la artista no se quedó callada y salió a contestar de una forma muy particular.





"Feliz Navidad a todos y todas, ojalá estén con las birras nuevas en el freezer, dándole duro a las sobras y riendo fuerte. ¡A ustedes hater también le deseo eso! Venga ese abrazo, cabeza de termo", escribió en su cuenta de Twitter donde apuntó directamente contra los llamados "haters".