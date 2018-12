Tras el faltazo y la despedida del Bailando, Sol Pérez se mostró despeinada y sin maquillaje

Sol Pérez está en boca de todos por su faltazo al duelo en el Bailando 2018. Su performance en el ritmo homenaje no convenció al jurado y el puntaje no le alcanzó para salvarse. El lunes no se presentó en el programa porque tuvo que conducir los Martín Fierro Digitales y fue directo al teléfono. La gente no la apoyó y quedó eliminada.