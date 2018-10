Tortonese le apuntó al Pelado López: "No se bancó que lo reemplace"

Humberto Tortonese habló con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en "Modo sábado" por Radio Nacional sobre su renuncia a "Antes que sea tarde", la relación con su novio y el "poliamor".





Sobre la renuncia a "Antes que sea tarde", explicó: "Me llamaron de América para reemplazar al Pelado López pero no se bancó que lo reemplace y venía todos los días como a cuidar sus cosas. En un momento dije: "Bueno, basta!", eso me cansó y me fui. Porque él estaba haciendo CQC reemplazando a Petinatto, e iba todos los días porque grababa en el mismo canal Entonces pensé: "es alguien inseguro" porque sino no se piensa que le vas a sacar el programa. Eran sólo dos o tres meses, pero al mes y medio me fui directamente, nunca le dije nada. Si él está todos los días ahí, evidentemente algo le pasaba. Mejor irse de esos lugares, con esos loquitos mejor irse".





Sobre la pareja abierta, consideró: "Estoy muy bien en pareja. Estamos en un momento bárbaro. Encontré un compañero, alguien que me acompaña en las buenas y las malas. Cuando lo conocí estaba en un momento no tan bueno mío: nos habían echado de Rock and Pop y encontré a este ser maravilloso que me rascaba la cabeza cuando a mí se me partía".





Y explayó sobre el poliamor: "La palabra poliamor está mal puesta ahí. Porque sería enamorarte de otra persona también, lo cual es muy difícil. Pero sí, me va la pareja abierta. Yo he vivido de todo en mi vida y si no abrís la pareja en el tiempo, está bien. Si estás de acuerdo me parece genial. Esas cosas las tenes que hacer con seguridad y libertad. Es compartir algo más en la pareja. Si eso se transforma en otra cosa hay problemas en la pareja. No me pone celoso porque nunca fui muy celoso. Se cómo es la cosa. Me pondría celoso si veo que mi pareja se está enamorando de otra persona. Lo hablaría".









"Como pareja tenemos nuestros códigos. Él puede mirar mi celular y yo él de él, pero no nos revisamos. Y los dos nos respetamos y realmente no nos ocultamos nada. Nosotros si hacemos algo lo hacemos entre los dos juntos, por ahora, lo compartimos con alguien. Hasta ahora no necesité tener algo afuera. Pero esa libertad de "conociste a alguien, tuviste un mini algo en la noche", y él te lo cuenta está bien. Si alguien se enamora de otra persona es porque algo no está andando bien", señaló sobre su actual relación.