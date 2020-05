Topa se mostró por primera vez con su hija Mitai

Los cuatro años de incansable y -por momentos- angustiosa búsqueda de la paternidad tuvieron su broche de oro el 21 de enero, cuando Diego Topa y su pareja se convirtieron en los papás de Mitai. La niña nació en Tampa, Estados Unidos, a través del método de subrogación de vientre, y a poco más de tres meses, la figura de Disney mostró su primera foto junto a la nena

Celoso de su vida privada, Diego posó con Mitai en brazos, con el cuidado de que no mostrar demasiado su rostro. "Llegó a nosotros para cambiarnos la vida. Mitai está hermosa. Es súper dulce y simpática. Se levanta sonriente y se pasa el día tratando de conectarse porque es muy curiosa. Está muy atenta a todo, así que no nos queda otra que invitarla a mirar televisión con nosotros. Es parte de nuestra ochentena porque, por el tema de las vacunas, estamos desde el 3 de febrero dentro de casa", contó Topa desde Miami en una nota con el diario La Nación.

Animador infantil de éxito mundial, ahora es él quien se maravilla con su propio hijo: "Soy un volcán de emociones maravillosas, entendiendo que se aprende día a día a ser papá". Luego se refirió a las dificultades para regresar al país en medio de la pandemia: "Llegamos el 3 de febrero a Miami porque acá estamos más cerca del aeropuerto para regresar a Argentina cuando podamos. Vivimos en un departamento, estamos súper bien, pero con muchas ganas de ya estar en casa. Llega un momento donde se extraña el hábitat. Estamos en la lista para la repatriación, el tema es que todavía no tengo el pasaporte de la beba porque se cerraron todas las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, así que todo lo que tiene que ver con los papeles legales se está demorando. Integramos una lista de prioridad por Mitai, pero no podemos volver”.

En cuanto a los cuidados para evitar contagiarse de Covid-19, explicó: “Nosotros nos cuidamos siguiendo lo que se hace en Argentina, porque acá las cosas son un poco distintas. Así que nos quedamos encerrados, protegidos en el departamento, cuidando nuestra salud, pero, sobre todo, la de ella. Tengo una farmacia a la vuelta, así que solo salgo para ir hasta allí. Además, como en Estados Unidos las farmacias son casi como un supermercado, compro todo en el mismo lugar. Si nos hacen falta otras cosas, se compran online”.

"Estamos el ciento por ciento dedicados a ella. Mitai crece minuto a minuto, cambia muchísimo de una semana a otra. (...) Ahora vivo en carne propia lo que hacen los papás con mis discos: paso setenta veces por día mis canciones. Estoy haciendo el viaje de vuelta, desde otro lugar, es increíble. La bebé se conectó mucho con la música, tiene un oído que detecta todo. Me imagino el día que salga a escena a cantar y ella esté entre el público... No me quiero emocionar”, se sinceró Diego Topa.

Fuente: ciudad