Tomás Dente habló de la fuerte declaración de su hermano en la tapa de Gente

"Antes de morir, mi mamá me reveló que soy hijo un cura", con esa frase, Fernando Dente, expuso parte de su identidad en la revista Gente que lo tiene como protagonista de la tapa de esta semana.





El adelanto del semanario hizo que su hermano, Tomás, miembro del ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece, hable sobre el tema y deje en claro su postura.





"Voy a a ser muy claro. Trabajo hace mucho tiempo en televisión y sé perfectamente de qué se trata todo esto. Banco incondicionalmente a mis hermanos pero yo no voy a decir nada al respecto", sostuvo.

Fernando Dente



Y agregó: "No cuenten conmigo para esto. Estamos en un lugar muy autorreferencial en el periodismo y yo no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi familia porque mis padres ya no están para defenderse".





Y cerró: "Yo no me voy a subir a este juego y no voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni de la vida de mi familia, más de dos personas que ya no están. Mis papás se murieron y no tienen posibilidad de defenderse. Así que no me busquen porque van a perder el tiempo".