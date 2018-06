Tom Cruise anunció el inicio del rodaje de Top Gun 2

El actor de Hollywood Tom Cruise anunció en sus redes sociales el inicio del rodaje de Top Gun 2, película que traerá de regreso la historia de drama y acción sobre apasionados aviadores estrenada en 1986.





El artista twitteó una imagen con la leyenda "Día 1". En la foto aparece personificando nuevamente al teniente Pete Mitchell, más conocido como "Maverick", mirando su avión F-14A Tomcat, todo enmarcado por la leyenda "Feel the need" (Siento la necesidad), aludiendo a una de las frases más populares de la cinta – "I feel the need, the need for speed" (Siento la necesidad, la necesidad de la velocidad)-.

Esta se convierte así en la primera imagen de esta nueva entrega que lleva por título Top Gun: Maverick, y que tiene como fecha de estreno el 12 de julio de 2019 en EE.UU.

La nueva historia tendrá a los pilotos de combate enfrentando las nuevas tecnologías, y las técnicas que van quedando obsoletas en su antiguo estilo de vuelo.





Fuente: La Tercera