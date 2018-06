Tokio se fastidió con la prensa argentina

Úrsula Corbero, la actriz española que además de ser la novia del Chino Darín protagoniza a Tokio en la exitosa tira La Casa de papel, se encuentra de visita en Buenos Aires hace pocos días y ya tuvo su primera agarrada con la prensa.

Todo sucedió cuando la morocha salía de un teatro y un notero de Los Ángeles de la mañana intentó intercambiar unas palabras con ella.

"Estoy muy bien, pero no es el momento mi amor. No es el momento", dijo ni bien el periodista se le acercó

Luego, ante el destrato, le preguntaron por su disgusto hacia la prensa: "No, nunca me gustó. Me gusta cuando me tiene que gustar, no cuando salgo del teatro en un momento personal", disparó Úrsula.

Finalmente, el cronista, trató de indagar sobre la posibilidad de que Tokio participe en el Bailando: "No, no puede ser. No hay posibilidad. Nos quedamos en el país hasta dentro de un tiempito, vamos a dejarlo ahí", concluyó tajante.

Por supuesto, al regreso de la nota, Ángel de Brito destrozó a la española: "Así salían de la obra, iban caminando hasta el pony que ella se olvidó en la esquina. ¡Una mala onda! En España la prensa mata a los famosos, acá somos muy generosos. Se hacía la canchera".

"Algo que me contó Arturito cuando vino es que Úrsula Corberó era la que le decía al resto que no vayan al Bailando, que era una porquería. Estamos acostumbrados a la mala onda, no nos afecta tampoco tanto", reveló el conductor. ¡Tremendo!

