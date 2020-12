Tito Speranza terminó la facultad y mostró su felicidad en las redes

“Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó. Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio”, escribió emocionado y con ilusión de poder empezar pronto a poner en práctica sus conocimientos.