Tití Fernández tras haber estado 50 días internado

Miguel Ángel "Tití" Fernández contó en el programa de Andy Kusnetzoff, "PH: Podemos hablar (Telefe), cómo vivió sus últimos dos veces en los que tuvo que pasar por una delicada situación de salud: "Me pasaron cosas fuleras".





Según su relato, la compañía de su mujer, Nora Bernardes, y de sus hijos fue la clave para superar el difícil momento: "Tengo una piba, Florencia, que cumplió 35 años... Cuando yo me separé ella tenía meses y, si bien siempre me ocupé de ella, la abandoné. Jamás pensé que iba a tener con ella la relación que tengo ahora".





"Me pasaron cosas fuleras en los últimos meses y entre Florencia; María José, que es mi hija del corazón (es hija de su mujer con su ex pareja); Gonzalito, que es mi primer hijo y vive en Mendoza y cuando se enteró de que me operaban se tomó el primer avión para acá; Norita, que le tengo que hacer un monumento arriba del Obelisco; y Araceli, que es una prima que amamos, se turnaron para que siempre estuviera acompañado", indicó.

titi fernandez.jpg







En ese sentido, recordó que durante los días que permaneció internado no estuvo solo en ningún momento: "Los médicos me dijeron: 'Tití, te pasó un tren bala por encima'. En 50 días tuve operaciones jodidísimas y si no fuese el cariño de esa gente a lo mejor yo no estaría vivo".





"Un día, después de volver a casa, Nora se fue a hacer unas compras y fue el momento de la descarga, me puse a llorar. Pensaba en todo lo que me había dado mi gente, todo ese amor y todo ese cariño que fue tan necesario para salir adelante. Largué todo lo que tenía adentro después de estar tanto tiempo siempre con alguien a mi lado", confesó.