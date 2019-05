Tini volvió a defenderse de las críticas por físico: "Busco apoyarme en los comentarios constructivos"

En la previa al lanzamiento de la película "Ugly Dolls", donde pondrá su voz, Tini Stoessel habló con el periodista Javier Ponzone y contó cómo se siente a nivel personal.





"Ya me siento una mujer, me fue descubriendo mucho en estos años, y me falta porque soy chica aún. Pero estos 22 están siendo especiales y siento que va a pasar algo especial este año", aseguró la cantante.





Tini fue consultada sobre las exigencias sociales hacia la perfección y enfrentó los comentarios sobre su físico.

"No hay lindo o feo, lo que uno es es, así nacimos, somos perfectos a nuestra forma. Es difícil entenderlo, pero más cuando te dicen porque soy más gordito, más flaco, castaña, rubia, o porque no tenés los ojos claros", aseguró la joven.





Luego habló de ella misma: "Yo siempre fui súper flaquita y en el colegio y ahora fue un proceso de aceptarme. Yo soy así, no hay nada por hacer, por amarme y aceptarme tal cual soy. Y busco apoyarme en esos comentarios constructivos y no destructivos".

"Ya no freno ahí, no tranzo con esas cosas porque lo único que hacen es destruirte. Es seguir adelante y aceptarte tal cual sos. Y más cuando no hay nada para hacer, lo que queda es buscar la felicidad y sacarle el jugo a eso", cerró Stoessel.