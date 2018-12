Tini Stoessel reveló detalles desconocidos de cómo conoció a su novio

Tini Stoessel está pasando por su mejor momento profesional y personal. La joven ídola teen que agota en cada presentación que hace y que se luce todas las noches como jurado en "La Voz Argentina" le contó en una entrevista a 47 Channel -el nuevo canal dedicado a los millenials- detalles de cuando conoció a su novio el modelo español Pepe Barroso Silva con que el ya lleva una relación súper afianzada a pesar de la distancia.





Tini reveló detalles de como fueron los primeros días de la pareja: "No nos conocíamos tanto con Pepe. Recién estaba empezando la relación. Yo era muy chica. Nunca había viajado sola. Siempre acompañada o por trabajo, o con una amiga, pero sola no. Pero tomar un avión e irme, no. Les dije: Papá, Mamá me voy. ¿A donde te vas? Me voy a conocer a este chico Y me fui a Madrid a conocerlo..."





Y agregó: "Nos vimos dos días en el videoclip, tres días más en México y estuvimos cinco, seis días en persona. Fue una locura. Me podría haber pasado todo lo contrario. Son locuras que hay que consultarlas con los padres porque yo tampoco quiero decir que lo hagan.... Está buenísimo obviamente conocer a la persona."





A pesar de ser una locura, a Tini le salió perfecto. Hoy es una de las parejas más buscadas por los medios y más queridas por el público teen. ¿Habrá boda?