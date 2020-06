Tinelli y Suar podrían irse de El Trece y pasar a la Tv Pública

Esta tarde, en el ciclo de Alejandro Fantino por la pantalla de América, Luis Ventura tiró una bomba que sacudirá a toda la industria de la televisión.

"Lo que viene es un movimiento sísmico con el futuro inmediato televisivo de Marcelo Tinelli", aclaró Luis antes de contar una información muy fuerte sobre Marcelo Tinelli y Adrián Suar.

Antes, Fantino habló del editorial que hizo Alfredo Leuco donde lo trata de "oportunista". "¿Lo de Leuco anoche fue por que sí? Ayer lo paseó", dijo el animador.

"Leuco viene en quinta generación, primero viene Sebastián Boreinztein, a través de la página 2 del diario Clarín", contestó Ventura.

Alejandro deduce que las palabras de Leuco son parte de una estrategia para echarlo. "Lo de Leuco llama la atención por si no es un mensaje para que Marcelo Tinelli tome la decisión de irse del grupo", enfatizó.

Y ahí Ventura tiró la granada sobre la posibilidad de romper con el Grupo Clarín y El Trece y pasar a la Tv Pública que hoy dirige el gobierno de Alberto Fernández: "Tinelli siente que le pega la página 2 de Clarín, Borenztein, después Carlos Guajardo como corresponsal del diario Clarín desde Esquel, luego tomó la información Gonzalo Abascal e hizo una línea editorial. Después vino Lanata que estaba estrenando y le pegó un garrotazo en la cabeza. Ahora viene Leuco y le pega otro. ¿Vos qué decís? En lugar de mirar a Lanata mira a Paula Chaves en otro canal. La devolución es "Clarín miente", si aquí no me quieren me voy".

Y no solo eso, el periodista agregó que Adrián Suar, en crisis financiera con su productora Pol-Ka y sin productos en la pantalla del Trece donde históricamente colocó sus productos, también podría seguirlo.

"A lo mejor le va a traer un problema a Rosario Lufrano, a la Tv Pública, hoy el 7 no tiene ficción y están metiendo mucha lata. Tinelli si quiere mojarle la oreja a Clarín a Magnetto, te vas a la Tv Pública. ¿Y con Tinelli se va alguien más? Pregunto. ¿Con quién fueron a ver a Ginés García? Con Adrián Suar. Si no hay respeto podría ser", finalizó.