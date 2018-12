Tinelli habló sobre Juan Darthés y contó que llamó a Thelma Fardin

Este viernes, tras la finalización del Bailando 2018, Marcelo Tinelli dialogó con Nosotros a la Mañana sobre la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés.

"Yo me siento aprendiendo siempre. Nos mueve como sociedad esta enseñanza que nos dan las mujeres, está la lucha y el empoderamiento femenino, sobre todo a las personas que venimos con otros códigos, y otros códigos televisivos. Está bueno decir que tenemos algo para aprender. Uno evoluciona... Ver lo que está haciendo el colectivo Actrices Argentinas te hace ser mejor persona y mejor productor", arrancó Marcelo.

Luego se refirió a su rol como productor de Patito Feo: "Nosotros hicimos un programa hermoso. Las giras que hicimos por centroamérica y por el norte la hizo otra empresa también. Nosotros fuimos muy responsables. De hecho, viajaban los padres de todos los menores, el papá y mamá de Laura Esquivel, el papá y mamá de Brenda Asnicar. Los chicos estuvieron muy contenidos y cuidados siempre por los productores. Eso es lo que sabíamos nosotros".

"¿Si me sorprendió la denuncia? Sí, me sorprendió muchísimo y me sorprendió mucho el relato de Thelma. Hablé con ella y me solidaricé enseguida con ella porque es un caso que no se puede dejar pasar por alto", expresó luego.

Finalmente, cuando le preguntaron por el viaje de Darthés a Brasil el animador se mostró desconfiado: "Me pareció raro".

