Tinelli a Fede Bal: "No me gustó lo que dijo el otro día"

La entrevista de Jey Mammon caracterizado como Estelita a la que Fede Bal se sometió junto a su novia Laurita Fernández, dejó algunos asuntos pendientes entre Marcelo Tinelli y el hijo de Carmen Barbieri.

"Lo que no entendí eso que dijo en las redes que 'Tinelli con un ojo te dice que sos un divino y con el otro que sos una mier...'. Me sorprendió porque yo nunca lo traté que era un tereso. Me sorprendió porque yo a usted lo adoro", le tiró el animador a Fede.

"Es mutuo el cariño y nunca dije eso. Jey Mammón te sube a YouTube y después hay que darle explicaciones a todo el mundo", arrancó a defenderse el participante.

Y siguió: "Lo que dije fue que a veces cuando estás acá la previa no rinde y yo me doy cuenta que no te está rindiendo, entonces yo quiero hacerte las cosas rápido, bailar e irme porque tal vez no te sirve lo que te estoy diciendo. Yo creo que se entendió y si te lo tengo que explicar otra vez, te lo explico".

"A veces no rinde lo que digo y yo lo siento. Vos con un ojito me decís que está bien y con el otro que no te está gustando mucho",

aclaró Federico.

