Tinelli echó a alguien de la tribuna por pedido de la Bomba Tucumana

Anoche, en el Bailando, Gladys La Bomba Tucumana amenazó con abandonar el programa luego de haber identificado al individuo que supuestamente la había insultado mientras el jurado le daba el voto secreto a Melina Lezcano.

"¡Atención! La Bomba está haciendo una denuncia...", tiró Marcelo mientras la Bomba hablaba con un integrante de la producción a quien le relató el inconveniente que estaba sufriendo.

"Me están agrediendo verbalmente mal. Y me encantaría que esa persona que está siendo agresiva y de la que yo podría ser su madre, si por favor la pueden sacar porque me está poniendo muy incómoda y muy nerviosa. Es el chico ese que está adelante en la barra", dijo Gladys señalando al muchacho.

"Vos. Te hacés cargo muy bien. Me dijiste un montón de cosas y yo no las tolero. Yo sé leer los labios. Si quieren me voy del programa, pero no voy a tolerar insultos. ¿Quién sos?", le gritó la mamá de Tyago al hombre.

En ese momento, Tinelli tomó las riendas de la situación y advirtió que "si hubo un insulto, que lo corran por favor. Lo retiran de la tribuna. Lo vio, lo vio. Qué increíble. Yo tendría que haber hecho lo mismo. Me putearon tantos años de la tribuna...".

