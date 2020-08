Tinelli compartió su deseo para la vuelta a la televisión

Mientras transcurre en pantalla el "Cantando 2020" en la pantalla del Trece, Marcelo Tinelli confesó cuál es su deseo televisivo.

Desde Instagram, el conductor dejó en claro sus ganas de regresar al humor en "ShowMatch", estilo que lo marcó en sus comienzos al aire.

"Tengo muchas ganas de volver con el humor de #videomatch #Showmatch, de cuando empezamos", indicó el martes el animador en un posteo.

Y aclaró pidiéndole comentarios a sus seguidores: "Por ahora es solo una idea pero me encantaría leerlos y saber qué piensan...".

Habrá que esperar para saber si se termina concretando el regreso del humor a su programa.

En tanto, anoche se vio un terrible escándalo al aire entre Laurita Fernández y Moria Casán, jurado del certamen de canto de famosos.

"Si no me respetan me voy! voy a hablar con mi abogado!", lanzó muy enojada La One.