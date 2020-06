“There’s a place”, “Bony Moronie” y “I’ll Feel a Whole Lot Better”: los mejores covers de Charly García

Decir que Charly García es un compositor extraordionario es a esta altura una obviedad. Sin embargo, nunca está de más reconocerlo e, incluso, enfatizar en que a lo largo de su extensa carrera también logró reversionar canciones de otros autores. Es por esa razón que en este artículo repasaremos cinco temas (y un bonus track) que el ex Serú Girán hizo propios.

1- “There’s a place” (The Beatles) / “Hay un lugar”

La canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, publicada por primera vez en el álbum debut de los Beatles, Please Please Me (1963), estuvo influenciada por el tema “Somewhere”, de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim de la película West Side Story. Esa composición contiene la línea: “Somewhere there’s a place for us”. (“En algún sitio hay un lugar para nosotros”).

Según contó el propio Charly García en un recital que brindó en Mar del Plata en 1995, éste fue el tema que lo apartó definitivamente de la música clásica. La canción la incluyó en su disco en vivo Estaba en llamas cuando me acosté (Casandra Lange) (1995), álbum que contiene 13 placas en total, de las cuales 11 son de otros autores.

2) “Bony Moronie” (Larry Williams) / “Popotitos”

Charly transformó “Bony Moronie” en uno de los grandes éxitos de Serú Girán, grupo que conformó junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Varias de las canciones de Larry Williams -pionero en el rock and roll- fueron versionadas por los Beatles y los Rolling Stones.

3) “I’ll Feel a Whole Lot Better” (Gene Clark) / “Me siento mucho mejor”

El argentino lo transformó en uno de sus grandes temas pero el mismo fue compuesto por Gene Clark, de Los Byrds, que lo editaron en 1965.

Sin embargo, el ex Sui Generis tomó la versión de Tom Petty en Full Moon Fever, de 1989, para grabarlo en su LP Filosofía barata y zapatos de goma (1990).

4) “Influenza” (Todd Rundgren) / “Influencia”

La versión de “Influencia” de Charly García salió a la luz en 2002 como parte del disco que lleva el mismo nombre. (La canción la editó en español e inglés dentro del mismo álbum).

Sin embargo, la pieza original data de 1982 y fue incluida por Todd Rundgren en su álbum The Ever Popular Tortured Artist Effect. Con algunos cambios, el argentino le hizo su homenaje 20 años después de su aparición.

5) “Sweet Home Alabama” (Lynyrd Skynyrd) / “Sweet Home Buenos Aires”

Evidentemente fue una canción que influyó bastante a García dado que en su carrera realizó dos reversiones de la misma. La más recordada fue la de 1998, cuando grabó con Javier Calamaro “Sweet Home Buenos Aires”.

Previamente, en 1980, junto a David Lebón había compuesto “Encuentro con el diablo”, utilizando la base musical de “Sweet Home Alabama”.

BONUS TRACK: el Himno Nacional Argentino

La pieza escrita por Vicente López y Planes en 1812, cuya música compuso Blas Parera un año más tarde, también fue grabada por García y generó una polémica que se extendió durante varios meses.

El rockero fue denunciado por Horacio Hidalgo, quien acusó al músico de cometer “ultraje” contra el símbolo patrio y pidió la aplicación del artículo 222 del Código Penal, que establece condenas de uno a cuatro años de prisión. El juez Néstor Blondi escuchó la canción y rechazó la demanda. El Himno Nacional Argentino cierra el álbum Filosofía barata y zapatos de goma (1990).