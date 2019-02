Thelma Fardin y un posteo que tuvo gran repercusión en las redes

La actriz utilizó estas imágenes donde se la ve sonriente y distendida para publicar un mensaje de balance de lo que le ha tocado vivir este último tiempo."Hace un año en tierra azteca escribía un texto que hoy leo y me emociona, no por las palabras, sino porque me muestra donde estaba emocionalmente y donde estoy. El camino que transité todo este año, acompañada, comprobando eso que dicen; que cuando te valoras y te das amor vos misma, dejas de buscar afuera, dejas de mendigar, y afuera se materializa todo eso hermoso que sos. En personas y momentos. Amanecí así, agradecida a la vida" escribió la actriz.