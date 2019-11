Thelma Fardin habló tras la orden de detención de Darthés

Anoche, Thelma Fardin habló sobre el pedido de detención que libró la Justicia de Nicaragua contra Juan Darthés: "Soy un afortunada, fui escuchada por todos, hasta por el Sistema, pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres que enfrentan estos delitos".





"Si hay algo que no soy es única, éste es un problema que atraviesa a toda la sociedad", añadió en "Debo Decir", el ciclo que conduce Luis Novaresio por América TV.





"La noticia me agarra en un momento en que pude volver a la profesión a actuar. Cuando surgió la acusación también estaba filmando una película, contenida por un equipo", remarcó Fardin.





Ayer estrenó una nueva obra de teatro, "Nahuelito". Al respecto relató el difícil momento de su profesión en medio de la crisis económica: "El primer lugar donde la gente recorta gastos es en el entretenimiento".





Fardin dijo que lo vivido en el último año la cambió. "Hay algo que me va a acompañar para siempre. Ahora la militancia feminista ocupa el mismo espacio que la actuación, a lo que me dedico desde los 6 años. Entiendo el peso que tiene mi caso para la sociedad y que sirva para trabajar sobre una realidad que no es la de todas", sostuvo.