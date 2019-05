Thelma Fardín dio detalles del estado de la causa contra Darthés en Nicaragua

Unos minutos antes de la presentación de su texto "El arte de no callar" en la Feria del Libro, Thelma Fardín habló con Crónica HD sobre la denuncia a Juan Darthés y cómo está la causa hoy: "Cuando vas a la Justicia, te enfrentás a un sistema muy complejo. En mi libro hablo de mi experiencia personal. Hoy por hoy se están tomando testimoniales acá en Argentina y Nicaraguapidió que se produjeran pruebas vía Cancillería. Los tiempos de la Justicia nada tienen que ver con los tiempos que creemos".

Con respecto a su libro, expresó: "Espero que sea un espacio de contención más. Ahora tenemos la posibilidad de que nos lean. El feminismo es viejísimo y sin embargo hay muy poca literatura que se logró llegar a comercializar. Aportar a esto me parece un honor y la intención es que sea una herramienta para aquellas y aquellos que pasaron por una situación como la mía. También para aquellos que dudan en cómo actuar".

"El trabajo que uno hace con aquello que le sucedió es del orden de lo privado, por suerte estoy acompañada de gente maravillosa. Hay que poner palabras y repensar aquello que nos sucedió. Me llegaron tantas historias y es tan doloroso... Ahora en "Actrices Argentinas" hacemos un trabajo incansable, pero no somos el Estado. Nos llegan muchísmas denuncias, más de las que yo puedo interactuar y darle herramientas. Me toca un lugar de mucha responsabilidad ante la falta de políticas públicas", dijo.

