Thelma Fardin a Burlando: "Duelen los ovarios de escuchar bestias"

"La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oído a Thelma Fardin decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual", dijo Burlando





Fardin hizo su descargo al respecto: "Es fundamental que sostengamos esta posibilidad de hablar. Hicimos realmente un cambio muy grande. Más allá de que duele los ovarios escuchar a estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, la verdad es que si ha habido un cambio, una evolución".





En declaraciones a las periodistas Romina Manguel y Luciana Peker, la actriz se refirió a la estrategia de defensa del abogado: "Se metieron con todo. Pero sirvió para que se vea cuáles son las estrategias que sufre cualquier persona que quiere romper con este sistema. En un momento había que romperlo. Este tipo de exposición es brutal, injusta, sangrienta, pero termino quedando protegida".





Sobre la importancia de todo lo sucedido, Fardin reflexionó: "Burlando es un representante más de la sociedad, como yo lo soy y como es mi abusador. Hay pibas que están en la misma situación que yo, pero capaz que tienen que denunciar al comisario de su pueblo y dicen '¿cómo hago?' Dentro de lo trágico de la situación, yo cuento con herramientas y no me puedo quedar con los brazos cruzados".





Luego, la actriz compartió en sus historias de Instagram una serie de tuits publicados por su abogada, Sabrina Cartabia. "Comparto la regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual que fue adoptada por la Asamblea General de los Estados en 2002".





"El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual" ni "de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima", escribió la abogada de Fardin.

"El uso de estas reglas es garantía de investigaciones con perspectiva de género y libres de estereotipos que discriminan a las sobrevivientes de violencia sexual. Las defensas legales que recurren a mitos sobre la violación son revictimizantes y tan dañinas como ineficientes #NoEsNo", concluyó la abogada.