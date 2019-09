Thelma Biral cuestionó la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La actriz Thelma Biral fue entrevistada por la periodista Marcela Coronel en su programa del Canal de la Ciudad, Hoy nos toca a las 10.

thelma.jpg



Ante la pregunta por la denuncia que le hizo Thelma Fardin a Juan Darthés, Biral cuestionó la modalidad utilizada por el Colectivo de Actrices para exponer el caso.





"Lo que a mí me chocó fue verlas en el escenario con la propuesta que hicieron... Yo nunca hubiera hecho eso, a pesar de ser feminista. Feminista o femenina. Yo nunca lo hubiera encarado así. Lo hubiera encarado desde el punto de vista personal y de la resolución", explicó la actriz.

Y agregó: "Porque yo también he tenido episodios con compañeros que te han mirado de otra forma, o te miraban cuando te cambiabas. Pero yo creo que el acoso existió siempre".





"La denuncia es de una violación, y está muy bien. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Tengo una nieta también, que tiene 14 años. Pero aparte de mi nieta, ¡lo que hice yo en mi vida!", afirmó Thelma.





Y siguió con sus dichos: "No me gustó, me pareció una cosa muy abrupta, muy fría. ¿Si era una manera de visibilizarlo? Por supuesto pero yo creo que habían otras formas. Me pareció muy violenta la manera. Estoy de acuerdo con lo que impugnaban pero no en la forma".