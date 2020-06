Thalía lanzó su segundo proyecto musical para chicos

Con títulos que oscilan entre lo lúdico, lo educativo y lo desopilante, la estrella mexicana Thalía lanzó "Vida Kids 2", segunda entrega de su producción musical orientada a los más chicos.

El trabajo cuenta con 15 canciones compuestas por la propia Thalía, junto a Marcela de la Garza, producidas por Armando Ávila, y cada una de ellas acompañada por un colorido videoclip animado realizado por Nicotronick.

Entre los temas destacan "Salta", que invita a los más pequeños a expresarse con el cuerpo; "Mi no cumpleaños", que plantea celebrar cada día del año como si fuera el del cumpleaños; y "Es un pedo", que apunta a la gracia que causa en los niños esa escatológica acción.

"Me divierte muchísimo crear música para los más chicos. Cuando era pequeña, mis padres me cantaban y bailaban conmigo canciones que me trajeron muchísima alegría y eso es lo que quiero transmitir con este álbum. Como madre que soy, sé que en estos tiempos de cuarentena es difícil mantener a los niños motivados y siempre hay que reinventarse para animarlos a que estén activos", dijo la artista, según replica la agencia DPA.

Y añadió: "Mi intención es que las familias se unan y los niños se diviertan con todos los colores y la magia que traen estas canciones. Hace más de un año comencé a trabajar junto a mi equipo en el desarrollo de todas las facetas del álbum. Y, durante estos días de aislamiento social, nos pusimos las pilas y nos enfocamos, trabajando todos desde nuestras casas, para finalizarlo lo antes posible".

INGRESÁ A AQUÍ PARA ESCUCHAR TODAS SUS CANCIONES