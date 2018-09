Thalía lanzó nueva canción junto a Gente de Zona

Thalía finalmente reveló en Instagram la portada de "Valiente", su nueva producción musical, misma que saldrá a la venta el 9 de noviembre y cuenta con las canciones "No me acuerdo" y "Lento", single junto a Gente de Zona que actualmente se encuentra en promoción.





"Ya lo tenía preparado como hace dos meses, más o menos pero luego empezó a subir más la de "No me acuerdo" y luego se coló "Me oyen, me escuchan" pero ahora ya estamos con "Lento", declaró Thalía durante la presentación de su nuevo tema.





Recuerda que la séptima gira de conciertos de la cantante mexicana iniciará el 18 de noviembre y culminará el 15 de febrero con un total de 24 fechas.





Acá te dejamos el nuevo video donde la artista mexicana luce radiante:





